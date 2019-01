/ / Prefeitura de Guarantã do Norte garante trafegabilidade durante período chuvoso

As prefeituras municipais da região norte mato-grossense nesta época ano fica todas em alerta s são as intensas chuvas que caem na região provocando alguns transtornos principalmente nas estradas vicinais que não possuem asfaltamento e nas vias urbanas que não são asfaltadas.





Em Guarantã do Norte não é diferente, a Prefeitura Municipal através da secretarias municipal de infraestrutura está com uma força tarefa de equipes especiais para atender os pontos críticos das estradas que foram causadas com as intensas chuvas.

O objetivo principal é garantir a trafegabilidade na cidade e na zona rural onde é época de grande escoamento de safra agrícola e aumenta a produção leiteira e garantir também o transporte escolar no interior do município.





O secretário de infraestrutura Claudiomar Paloschi falou sobre os trabalhos que vem sendo realizada para garantir a trafegabilidade dos munícipes na cidade e n o interior.

“ neste início de ano fizemos um trabalho no interior, para que os produtores pudessem escoar a safra que está para iniciar, foi feito uma correção na Linha 45 que tinha alguns pontos críticos e já foram corrigidos, estamos com uma equipe no Peba – linha 38 arrumando pontes e bueiros que precisam ser corrigidos, no finalzinho do ano, arrumamos bueiros na Páscoa e na São Caetano.





Agora estamos com uma equipe na cidade corrigindo as principais ruas com pontos críticos, já foi corrigido algumas ruas essa semana e estamos arrumando todos os pontos críticos do município.





A prioridade também, são as linhas de transporte escolar, que o ano letivo já se inicia e os ônibus vão transitar tranquilamente.

A prefeitura está trabalhando, estamos com equipes para atender toda a demanda do município.” Finalizou Paloschi.