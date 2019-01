/ / Policia deflagra operação Mercúrio em Guarantã do Norte

Com objetivo de cumprir 18 mandatos de prisão, a Policia Civil de Guarantã do Norte, com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) e de um Helicóptero da Policia Civil, mais de 12 pessoas já foram conduzidos para a Delegacia Judiciária de Policia Civil. A Operação intitulada Mercúrio, tem o Delegado de Guarantã do Norte, Waner dos Santos Neves, à frente da operação.