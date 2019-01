/ / Passageira de ônibus é presa pela PRF transportando droga em caixa de presente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher, de 37 anos, transportando 3 quilos de cocaína, ontem, durante abordagem a um ônibus na BR-364, em Rondonópolis (217 quilômetros de Cuiabá). A droga estava em uma caixa embrulhada com papel de presente.

De acordo com a assessoria da PRF, durante a fiscalização os policiais notaram que a mulher ficou bastante nervosa e apresentou conversa desconexa. Com isso, iniciaram as buscas e encontram a caixa com a droga em uma das malas dela.

A mulher contou que pegou a droga em Porto Velho (RO) e que iria levar até Vitória (ES), ganhando cerca de R$ 3 mil pelo transporte.

A acusada foi encaminhada à Polícia Federal de Rondonópolis para as providências necessárias.