/ / Pablo marca e São Paulo goleia o Mirassol em estreia no Paulistão

O São Paulo estreou no Campeonato Paulista de maneira bem-sucedida na noite deste sábado. Jogando no Pacaembu, o time superou a ausência de Hernanes e um gol contra de Bruno Peres para vencer o Mirassol por 4 a 1, de virada, em seu primeiro compromisso oficial em 2019. Anderson Martins, Pablo, Reinaldo e Hudson marcaram para a equipe da casa.

Integrante do Grupo D do Paulistão, o São Paulo marca os seus primeiros três pontos e assume a liderança da chave. O Oeste, que empatou com a Ponte Preta por 0 a 0 na abertura da edição 2019 do torneio, é o segundo colocado. Ituano e Botafogo-SP são os outros membros do grupo.

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Novorizontino, na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Já o Mirassol tenta se reabilitar diante do Red Bull Brasil a partir das 17h30 do mesmo dia, em casa.

Por José Victor Ligero - São Paulo , SP/Gazeta Esportiva