/ / Oportunidade ótima, calor extremo e encontro com Robben: Luan Peres comenta intertemporada do Club Brugge no Qatar

Um encontro daqueles que vale – e muito – a pena uma recordação. Foi o que Luan Peres fez. Contratado no meio de 2018 pelo Club Brugge junto ao Fluminense, o defensor brasileiro encontrou um dos grandes jogadores internacionais nesta semana. Trata-se de Robben, holandês do Bayern de Munich.





É que o clube belga faz intertemporada no Qatar, onde os alemães também estão aproveitando o período sem jogos. Além deles, o PSV, da Holanda, também está na região. Boa oportunidade para Luan Peres trocar algumas palavras com um craque renomado. “A estrutura aqui é impecável. Tudo perfeito. O Club Brugge é muito estruturado aqui e o período no Qatar está sendo ótimo. Tanto é que o Bayern e o PSV também estão aqui.





Sobre o encontro com o Robben foi rápido. Vi que estava ali e fui tentar conversar, trocar algumas palavras, falar pra ele que eu o admiro muito, que é um grande jogador, um cara que costuma decidir grandes partidas, enfim. É um dos caras que mais jogam e jogaram bola nos últimos 10 anos”, afirmou o brasileiro.





Com passagem de destaque também pela Ponte Preta, Luan Peres não pensa no momento em retornar ao Brasil. Seu foco é total no Club Brugge. “Preciso corresponder toda a confiança que o clube depositou em mim, indo me buscar no Fluminense. Estou trabalhando muito, quero ganhar títulos aqui pelo Club Brugge, ter o nome marcado na história do clube. No começo teve a parte de chegar num lugar diferente, da adaptação aqui em outro país. Agora me sinto bem melhor e preparado”, continuou.





O único porém no Qatar é o calor. É o que diz e brinca Luan Peres. “Aqui é muito quente. Sempre li isso, sempre vi muita gente falando que era realmente muito quente. Mas eu não imaginava que era tanto. É quente mesmo. É diferente. De noite é um pouco melhor. Mas é bom pra pegar também uma boa condição de jogo. O importante é trabalharmos bastante para conseguir o que queremos aqui com o clube, que são os títulos”, finalizou Luan Peres.





Foto: Divulgação AV Assessoria de Imprensa Foto: Divulgação AV Assessoria de Imprensa