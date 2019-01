/ / Obra que estava paralisada no bairro Aeroporto desde 2015 é retomada pela prefeitura de Guarantã do Norte

As obras da academia ao ar livre do bairro aeroporto que estavam paralisadas desde o ano de 2015 foram retomadas e os recursos investidos são federais e próprios do município.

A secretaria de Saúde de Guarantã do Norte Tatiane Aranda falou sobre essa retomada dos trabalhos.

“Esta obra estava paralisada desde 2015, agora nós realizamos a licitação e já demos a ordem de serviço para início da obra, a previsão de entrega dela é de 60 dias.





A Administração municipal junto com a secretaria de saúde, nós estamos retomando todas as obras que estavam paralisadas, estas obras foram realizadas licitação e já estamos iniciando para que até o final do mandato em 2020 sejam entregues todas essas obras finalizadas”. Finalizou a Tatiane.

Praticar exercícios físicos é essencial para quem está em busca de uma vida saudável. As atividades físicas praticadas diariamente proporcionam ao indivíduo benefícios incríveis no corpo e na mente. Fortalece a contração muscular, ajuda na flexibilidade e no fortalecimento dos ossos e articulações.





Além disso, favorece a perca de peso, reduz a gordura corporal e ajuda a regular a pressão arterial. Diminui o colesterol ruim, e ajuda a prevenir doenças cardíacas.

“Ela consegue prevenir a obesidade infantil através de prática de educação física, ela consegue diminuir os níveis pressóricos dos pacientes hipertensos e diabético sendo um passo muito importante para a saúde da população.





Tatiane ainda ressaltou o planejamento de funcionamento da academia.

“Nós vamos realizar um projeto onde iremos passar para as unidades de saúde que serão atendidas nesta academia com um planejamento de horário e horas e que população atender, por exemplo: uma hora para os hipertensos, outra hora para diabéticos outras obesidades e também os pacientes que tem dores crônicas, ele vindo para as atividades físicas isso melhora pois fazem alongamentos, exercícios e a convivência com outros idosos, isso traz benefício para a população.





Nós temos contratados a educadora física também, e isso traz benefícios a saúde da população, ela está contratada para realizar essas práticas corporais e atividades físicas

Da Assessoria