/ / Novo presidente do Detran pretende facilitar serviços aos usuários

Lucas Rodrigues | Gcom-MT

O engenheiro civil Gustavo Reis Lobo de Vasconcellos foi definido como o novo presidente do Departamento Estadual de Trânsito em Mato Grosso (Detran-MT).

O nome foi escolhido pelo governador Mauro Mendes na última semana.

Gustavo Vasconcellos substituirá José Eudes Malhado no comando da autarquia.

Formado em engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o novo presidente do Detran reside em Mato Grosso desde 1986.

Há mais de 40 anos atuando no setor elétrico, chegando a coordenar o Programa Luz Para Todos no Estado, Gustavo Vasconcellos acredita que poderá contribuir muito com o Detran em razão de sua larga experiência em gestão.

Nos próximos dias, ele irá focar em tomar pé da situação administrativa e financeira para em momento posterior definir o planejamento estratégico da autarquia.

De antemão, Gustavo Vasconcellos adianta que pretende priorizar o combate à inadimplência, a redução do tempo de espera para a resolução de processos e a implantação de recursos que facilitem o acesso do cidadão aos serviços oferecidos pelo Detran.

"Hoje existe uma grande dificuldade do usuário em conseguir resolver suas pendências no Detran. Temos que informatizar ao máximo e arrecadar mais, mas não cobrando mais caro, e sim cobrando de forma eficaz. Muitos desistem de procurar os serviços pela burocracia existente. Temos que dar agilidade ao usuário", afirmou.