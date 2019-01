/ / Nova Mesa Diretora é empossada em sessão solene em Guarantã do Norte

Foi realizado na manhã desta terça-feira (1º) de janeiro, no plenário da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, a posse da nova mesa diretora para o biênio o 2019/2020. O evento contou com a presença de várias autoridades, o vice-prefeito, Márcio Coronel Malavazi, promotor de justiça, Luis Alexandre de Lima Letisco, ex-vereadores, funcionários, secretários municipais e a polução em geral.

A Nova Mesa Diretora

Presidente: Valter do Sindicato (PDT)

Vice-Presidente: Celso Henrique (PDT)

1º Secretário: Silvio Dutra (PDT)

2º Secretário: David da Farmácia (PR)

História do Novo Presidente

Nascido em 7 de outubro de 1969, em Paranavaí, município localizado no Noroeste do estado do Paraná, Valter Neves Moura chegou com a família, pais e irmãos em meados de 1987 em Mato Grosso.

De lá para cá, uma vida dedicada a área rural, com militância ligada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarantã, realizando tratativas importantes no que diz respeito Regularização Fundiária e a Agricultura Familiar.

A carreira como político já contabiliza 4 disputas a vereador e uma para dep. Estadual. Desde 2016 quando venceu o pleito, Valter que pertence a bancada do PDT, é oposição ao atual prefeito Érico Stevan, mas segundo ele o poder legislativo está aberto ao diálogo.

“A caixa de diálogo está aberta, deixei isso bastante claro ao prefeito e seus secretários. Precisamos manter esse relacionamento afinado para que a população seja beneficiada”, finalizou.

Por Anderson Paulo