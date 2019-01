/ / NINGUÉM ACREDITOU NA HISTÓRIA ATE VER A FILMAGEM

Todos os anos diversos relatos de acontecimentos estranhos ocorrem pelo mundo afora, muitos até nos deixam arrepiados já outros não causam nem um pouco de medo, mas se prepare, pois hoje vou te mostra vídeos de coisas estranhas que foram filmadas por câmeras de segurança.





HOSPITAL DE HONDURAS

As imagens a seguir foram gravadas por um guarda-noturno de um hospital localizado em Honduras por volta do ano de 2014, o local estava desértico e o guarda como de costume estava pelos corredores do centro médico quando de repente se depara com barulho sabendo que estava sozinho naquela parte do hospital ele começou a gravar com seu celular e uma forma estranha apareceu na sua frente, note que ela sai e volta algumas vezes, até que em um momento ela sai para o corredor do hospital e enquanto ela vai em direção ao corredor, algo muito estranho acaba acontecendo, ela começa a sumir diante dos olhos da pessoa que estava gravando. Veja novamente em câmera lenta. Será que esta pessoa conseguiu capitar algo de outro mundo ou passou de uma brincadeira de alguém do hospital? Deixa seu comentário aqui embaixo.





BEBE NO BERÇO

Todos os pais querem proteger e estar de olho em seus bebes a todo o momento e por isso alguns acabam instalando câmeras no quarto dos pequenos. Um vídeo que foi enviado ao REDDIT mostra uma situação parecida com a que eu descrevi, repare que uma câmera de segurança filma o quarto de um bebe que parece estar acordado, note que algo estranho também aparece ao lado do berço da criança, a imagem bizarra parece o rosto de uma garotinha. Segundo a família que eles já passaram por algumas experiências desagradáveis relacionadas a coisas muito parecidas como essas, a mãe do bebe também comentou que ela e seu marido sempre ouviam barulhos estranhos pela casa. Mas e você o que acha que pode ser essa figura que aparece no vídeo filmado no quarto dessa criança? Eu quero ler o seu comentário hein.





MACA NO HOSPITAL

Este próximo vídeo alcançou um publico tão grande que muitos falaram que as imagens haviam sido gravadas na Colômbia outros afirmavam que haviam sido gravadas no Brasil, mas na realidade as imagens desse vídeo foram registradas por uma câmera de segurança de um hospital localizado na Argentina. Podemos notar que o vídeo foi gravado no dia 7 de março de 2017, repare que em determinado momento a maca do hospital Provincial de Rosário começa a se mover sozinha, e em um momento ela parece ser empurrada com força para fora da área coberta, outra gravação feita mostra um trabalhador do local que caminha pelo corredor em direção ao bebedouro para encher sua garrafa de água, quando o homem caminha em direção da maca ela se move sozinha se afastando dele, automaticamente o medo toma conta e ele vai embora daquele local. Segundo informações isso não passou de uma brincadeira e os responsáveis foram penalizados, ainda assim fica a duvida, mas e você conta pra mim aqui nos comentários, você acredita? Ou não acredita que a maca se moveu sozinha? Coloca ai nos comentários.





SALA DE ESPERA

A origem desse vídeo ainda é um mistério muitos alegam que foi filmado na China e outras pessoas acreditam que foi filmado no Japão, mas independente do local de origem o que as imagens revelaram deixa qualquer um, um tanto espantado. Segundo informações o vídeo foi registrado no dia 10 de maio de 2016 por uma câmera de segurança de uma sala de espera, a câmera de segurança mostra uma mulher conversando com alguém em uma janela, após isso ela se afasta e caminha em direção ao outro lado do corredor e foi nesse momento que uma sombra se materializa e parece começar a segui-la até a saída. Podemos ver que mesmo com a sala com diversas pessoas ninguém notou nada estranho no local. Algumas pessoas acreditam que essa sombra preta que aparece no vídeo pode ser um anjo, outras pessoas acreditam que essa sombra é a própria morte, e você acredita que isso poderia ser oque? Comenta pra mim aqui embaixo.

