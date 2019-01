/ / Nelson Barbudo é confirmado como presidente do PSL em Mato Grosso

O deputado federal eleito Nelson Barbudo foi confirmado como presidente do diretório regional do PSL em Mato Grosso no lugar do deputado Victório Galli, que não conseguiu a reeleição. A lista com a nominata incluindo a senadora eleita Selma Arruda como vice-presidente da sigla, foi entregue sexta-feira passada ao presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, em Brasília.

Barbudo disse, que os problemas internos do partido provocados durante as eleições por causa de opiniões divergentes do seu grupo, que inclui Selma, com a grupo de Galli estão resolvidos e que a “bandeira branca” foi levantada.

Galli, que comandou o PSL estadual até o dia 2, restou a presidência do diretório municipal de Cuiabá, cidade pela qual ele já anunciou que pretende se candidatar à prefeitura em 2020. Barbudo adiantou que se a eventual candidatura for viável, terá apoio integral do partido.