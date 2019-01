/ / Mulher é presa após agredir homem que teria se deitado com a filha dela de 5 anos

Jovem de 26 anos foi presa ao agredir um homem que ela afirma ter estuprado a filha dela, uma criança de 5 anos, na madrugada de domingo (6). O caso aconteceu na área rural de Sinop (a 480 km de Cuiabá), em uma região conhecida como Chácara de Lazer Silvia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada à chácara para atender uma ocorrência de estupro de vulnerável. Ao chegar ao local, os militares relataram ter encontrado um homem deitado no chão, nu, ensanguentado e, supostamente, inconsciente.

No mesmo local, uma jovem, identificada pelas iniciais A.P.L., estava alterada, junto com os quatro filhos, crianças entre um e oito anos, e outras pessoas. A mulher afirmou que o homem caído havia estuprado a filha.

Ela disse aos policiais que saiu de casa junto com dois amigos para ir a um bar da região. Ela deixou os quatro filhos em casa, sozinhos. Momentos depois, a jovem retornou à residência, um cortiço com diversos quartos, e viu o suspeito, completamente nu em sua cama, com a filha dela de cinco anos.

A jovem relatou que diante da cena, começou a agredir o suspeito, primeiro com um cabo de vassoura e depois com canos de PVC e com pedaços da pia do banheiro da casa. As agressões tiveram início no quarto e terminaram na área externa da residência.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem teve a ajuda dos dois amigos que a acompanharam no bar nas agressões contra o suspeito, que foi amarrado e imobilizado. Conforme a PM, a mulher estava visivelmente embriagada e assumiu a agressão.

Ela e os dois amigos não tiveram lesões durante o ataque ao suspeito e foram presos e encaminhados para a Delegacia Municipal de Sinop. O conselho tutelar foi acionado pela PM. Posteriormente, os quatro filhos de A.P.L. foram levados para a casa da avó materna.

Os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros para prestar os primeiros socorros ao homem ferido no chão. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop e, segundo os militares, estava muito lesionado, com possíveis fraturas pelo corpo. Quando seu quadro apresentar melhoras, o homem deverá prestar depoimento à Polícia Civil, que irá apurar o caso.

Por Vinícius Lemos