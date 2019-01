/ / MT apresenta balanço da 2ª etapa de vacinação contra a febre aftosa

O Governo de Mato Grosso, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT), divulga nesta quinta-feira (17.01), às 9h, o balanço da 2ª etapa de vacinação contra a febre aftosa, realizada de 1º a 30 de novembro de 2018.

Durante a etapa foi obrigatória a vacinação de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade, em todos os municípios do Estado. Já para as propriedades localizadas no baixo pantanal mato-grossense, foi obrigatória a vacinação de todos os bovinos e bubalinos existentes.

A última ocorrência de febre aftosa em Mato Grosso foi registrada em 1996. E desde o ano 2000, o estado é reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como livre de febre aftosa com vacinação.

Serviço

O que: Apresentação do resultado da 2ª etapa de vacinação contra a febre aftosa em MT, realizada em novembro de 2018

Quando: 17/01 (quinta-feira), às 09h

Onde: Unidade Central do Indea, localizada na Avenida Arquimedes Pereira Lima, 1.000 - Bairro Jardim Itália, Cuiabá-MT

Informações: (65) 3613-6019/ (65) 99206-2697 - Assessoria de Imprensa

Por Dayanne Santana | Indea-MT