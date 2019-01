/ / Mixto e Araguaia empatam em estreia no mato-grossense de futebol

“Continuaremos a melhorar a preparação física e técnica dos jogadores ao longo da competição”, frisou o treinador, Toninho Pesso.

Com placar teimoso no zero a zero, Mixto Esporte Clube empata com Araguaia neste domingo (20.01), no Estádio Municipal José Valeriano Costa (Zeca Costa), em confronto pela primeira rodada do Campeonato Mato-grossense de Futebol Eletromóveis Martinello 2019, na cidade de Barra do Garças (522km de Cuiabá-MT). E, a partir deste momento, o Tigre de Vargas redireciona a concentração para o embate da 2ª rodada com o Dom Bosco, no dia 27 de janeiro, na capital.

“Não é ruim um empate fora de casa. Ainda mais quando tivemos apenas duas semanas de preparação. Nosso primeiro tempo não foi bom, mas no segundo conseguimos manter a posse da bola e criar jogadas. Agora vamos modificar algumas situações e nos aprontar para os próximos adversários. Temos o clássico Vovô com o Dom Bosco e depois o União”, comentou o treinador do Mixto, Toninho Pesso, em sua quarta passagem pelo alvinegro.

O Mixto começou com os titulares: Vinícius Barriviera (goleiro), Marlon de Souza (zagueiro), Roberto Silva (volante), Rosivaldo de Araújo (volante), Arthur dos Santos (volante), Arilton Medeiros (lateral), Rodrigo de Lima (lateral), Mateus Maciel (atacante), Yago Silva (atacante), Yan Nascimento (atacante) e Dinelson Lima (meia). No segundo tempo substituiu Roberto por Willian Junior, Yago por Renan Neves e Dinelson por Alan Lhamas. E Arthur expulso por dois amarelos.

O primeiro tempo foi mais favorável para o Araguaia, que produziu cerca de cinco boas chances de gols contra uma do Mixto, mas o segundo tempo foi mais promissor para o alvinegro, que dominou a posse de bola e teve ao menos três boas jogadas com risco de gol contra uma do rival. E, segundo o treinador do Tigre, Toninho Pesso, o sol muito forte foi um fator que reduziu o desempenho dos jogadores. E ele confirma que o grupo voltará a treinar já nesta segunda.

Próximos

A segunda rodada do mato-grossense será contra o Dom Bosco, no dia 27 de janeiro, às 16h, na Arena Governador José Fragelli (Arena Pantanal), em Cuiabá, e a terceira rodada será contra o União, em 03 de fevereiro, às 16h, também na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mais informações na página do Mixto no Facebook.

