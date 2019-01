/ / Marquinhos Silva aposta na base mantida como diferencial do Avaí para buscar o título catarinense

Na próxima quinta-feira, às 21h, o Avaí estreia na edição 2019 do Campeonato Catarinense. O primeiro compromisso do Leão será no estádio da Ressacada diante do Metropolitano.





Bicampeão catarinense em 2014 e 2015, o zagueiro Marquinhos Silva conhece bem o estadual de Santa Catarina. Na opinião do defensor, um dos diferenciais avaianos na competição é a manutenção da base da equipe que conquistou no ano passado o acesso à Série A. Mais de 50% do time titular seguiu na equipe comandada por Geninho. “Temos uma base boa para iniciarmos o campeonato bem. Esse esqueleto de time que foi mantido nos dá um entrosamento bom para iniciarmos bem na competição, o que é fundamental. Além da manutenção de boa parte dos titulares, a permanência do Geninho e da comissão técnica também é muito importante”, reforçou um dos líderes do elenco azurra.





A pré-temporada do Avaí está sendo realizada no município de Águas Mornas. Apesar do curto período de preparação, Marquinhos Silva enalteceu os treinamentos realizados. “Nossa pré-temporada está muito boa. Treinos muito intensos e necessários para nos darem uma base visando o início da temporada. Não é o tempo ideal de preparação para a estreia, todos temos a consciência que não vamos começar o campeonato na nossa melhor forma. Mas, estamos confiantes que iniciaremos num bom nível e com o passar dos jogos e treinos chegaremos no melhor nível”, explicou o zagueiro, que tem 100% de aproveitamento nos jogos que enfrentou o Metropolitano.





Marquinhos Silva renovou seu contrato com o Avaí até o final da temporada 2019. Contente em permanecer no clube após ser peça importante no acesso à elite do Brasileirão, o defensor agora quer levantar um troféu pelo clube que o acolheu. “O Catarinense é um estadual muito difícil. Mas, nosso objetivo é ser campeão, logicamente, respeitando os rivais. Um time com a grandeza do Avaí tem que entrar nesta competição almejando o título. Eu estou muito feliz em ter permanecido, em novamente puder disputar uma Série A, porém, quero mais, quero ser campeão pelo Avaí”, finalizou.

Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa