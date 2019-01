/ / Loja de Pneus é alvo de assaltantes em Guarantã do Norte

O empresário de uma loja de pneus de Guarantã do Norte/MT, compareceu ao núcleo da polícia militar no último sábado (5).

A vítima relatou aos policiais que estava no interior do escritório de seu estabelecimento comercial, momento em que adentrou dois indivíduos com capacete na cabeça e com as armas em punho e anunciaram o assalto.

Os assaltantes levaram do estabelecimento uma quantia de duzentos reais (r$200,00) em dinheiro, um relógio da marca Oriente de cor prata, e um celular da marca Samsung Galaxy J5 PRO cor preta.

Em seguida os assaltantes deixaram o local tomando rumo ignorado em uma moto Honda Titan de cor cinza.

Por/ O Território