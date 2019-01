Na década de 90 dois rapazes ficaram populares por se tornarem uma dupla estranha e muito engraçada. Se você é dessa época provavelmente já ouviu falar deles. E se você não sabe quem são já clica em gostei e se inscreva no canal, pois hoje você vai conhecer e saber o que aconteceu com Et e Rodolfo. LEMBRA-SE DA DUPLA ET E RODOLFO? SAIBA COMO ESTÃO HOJE





CARREIRA DE ET E RODOLFO

Se você passou suas tardes de domingo deitado em seu sofá assistindo a prova da banheira do programa Domingo Legal, com certeza você conhece esses dois.

Et e Rodolfo formavam uma dupla engraçada de humoristas nos anos 90. Rodolfo Carlos de Almeida o popular Rodolfo era assistente do Ratinho no programa 190 Urgente, no ano de 1997 Carlos Massa foi contratado pela Record levando com ele seu assistente Rodolfo que também se transferiu para a emissora junto com Ratinho, onde se tornou nacionalmente conhecido após compor a dupla com Claudio Chirinian que passou a ser conhecido como ET.

Rodolfo e ET fizeram parte do programa Ratinho Livre que era exibido na Tv Record, após algum tempo a dupla começou a ficar popular e a fazer tanto sucesso que acabaram sendo contratados pela emissora SBT, onde estrearam um quadro no programa Domingo Legal que na época era apresentado por Gugu Liberato.





SUCESSO NACIONAL

Em pouco tempo Rodolfo e ET se tornaram sucesso no programa Domingo Legal registrando picos de audiência com o quadro onde eles visitavam artistas famosos enquanto dormiam pela manha. Esse quadro levou Rodolfo e ET a fazer diversas viagens pelo Brasil e pelo mundo. E eles não pararam por ai não, a dupla contagiava a todos com sua alegria e seu bom humor chegando a gravar até mesmo dois CDs com musicas que se tornaram populares como as famosas musicas “Dança do Et” e “Panela de pressão” e foi assim que venderam mais de 270 mil cópias. Alguns brinquedos também foram produzidos usando literalmente o rosto de Rodolfo e Et.





O FIM DA DUPLA

O sucesso da Rodolfo e Et não foi suficiente para garantir o emprego e no inicio dos anos 2000 a emissora decidiu demitir alguns funcionários e entre eles estava Claudio, que recebeu o aviso de sua demissão ainda enquanto estava no aeroporto do Ceara após ele e Rodolfo terem passado alguns dias gravando lá.





Após a demissão de ET, Rodolfo continuou sozinho como repórter no Domingo Legal até julho de 2009 onde acabou pedindo demissão após receber a noticia de que seu salário seria reduzido.

Claudio voltou para a televisão no ano de 2004 estreando um quadro no Programa Raul Gil, mas a investida não deu “certo” e em pouco tempo o quadro foi cancelado.





A PARTIDA

No ano de 2010 Rodolfo foi convidado a voltar para a televisão onde estrearia um quadro humorístico no programa de Sonia Abrão. Rodolfo foi então visitar Claudio onde gravaram um vídeo juntos dizendo que a dupla Rodolfo e ET voltaria para a televisão, más infelizmente no dia seguinte, Claudio, o querido ET veio a falecer. Deixando apenas boas lembranças e saudade para quem acompanhou sua carreira.





POR ONDE ANDA RODOLFO?

Rodolfo brigou na justiça por longos anos contra a emissora onde trabalhava atualmente ele vive no interior de São Paulo onde cuida de seu pai, sua principal fonte de renda segundo noticias é o cultivo de vegetais orgânicos.

Com toda certeza Rodolfo e ET fizeram a alegria de muitas pessoas, seja com suas musicas, dança ou até mesmo com o jeito simples e descontraído de dizer até logo.

