/ / Justiça Trabalhista bloqueia premiação de clube em Cuiabá

Por decisão do TRT, R$ 700 mil conquistados pelo Mixto com a Copa FMF foram destinados a pagar dívidas trabalhistas.

Por Jorge Maciel - Futebolpress

Vencedor da Copa FMF no fim do ano passado, o Mixto planejava utilizar a premiação de R$ 700 mil - com a dedução do Imposto de Renda, pouco mais que R$ 575 mil - para montar um plantel competitivo para o Campeonato Mato-grossense que começa no dia 19. Mas a Justiça do Trabalho conseguiu o arresto de toda a soma para reduzir dívidas trabalhistas do clube.

A decisão saiu no começo da noite desta quarta-feira, mas o recesso da justiça atrapalha a coleta de mais informações. Pelo lado do Mixto, após inúmeras tentativas, apenas o atual presidente, Walter Fernandes, forneceu informações de forma “muito cuidadosa” e vagas. Mas ele confirmou o bloqueio dos recursos.

Segundo o dirigente, o valor é o mesmo arguido na justiça no ano passado, quando a justiça trabalhista tentou bloquear a renda do Mixto, mas encontraram pouco mais de R$ 132 na conta. Ele confirmou, entretanto, que o valor bloqueado foi a totalidade da premiação, subtraída, na fonte, pela Receita Federal com alíquota de 25% do IR.

Fernandes, contudo, deixou claro que as dívidas se referem a gestões anteriores, acumuladas temporadas a temporadas, desde 2010, quando o clube montou um plantel caro, incluindo Perdigão, ex-Corinthians, Luizinho (ex-São Paulo), Gabiru (ex-Internacional-RS), Finazi (ex-Ponte Preta) e outras celebridades para a disputa da Série C, onde o Mixto fez uma campanha melancólica.

Faz praticamente dez anos que a Justiça do Trabalho não sai do pé do clube. Ano a ano, em todos os jogos, oficiais de justiça aparecem e levam a renda com borderôs e tudo. Em 2009, nem a categoria feminina foi poupada. Numa partida contra o feminino do Santos, pela Copa do Brasil, a renda foi de R$ 64.620.00 foi arrestada para pagamento de dívidas trabalhistas.

O presidente do clube disse ao Futebol Interior e ao Futebolpress que o bloqueio do dinheiro pela Justiça do Trabalho vai voltar para os cofres do clube até o dia 10, praticamente a uma semana da largada do mato-grossense. O departamento jurídico do Alvinegro ajuizou “Ato Trabalhista” tencionando reforma da decisão.

Essa decisão chega no tempo em que a nova gestão vem trabalhando para "reerguer" o clube, o maior vencedor de títulos (24) do estado.

"Infelizmente, fizeram isso com o Mixto, quando estamos tentando reerguer o clube", disse Fernandes.

Se não der certo, ainda assim o clube disputa o campeonato sem maiores problemas. Fernandes afirmou que “todos já esperavam por isso” e que o “Mixto tem um plano B para formar um plantel forte". Mas não explicou como seria esse plano B.