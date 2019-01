/ / Horário de verão termina no próximo mês em Mato Grosso e mais 10 Estados

A partir do dia 16 do próximo mês os relógios devem ser atrasados em uma hora. Além de Mato Grosso, a mudança ocorrerá em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

O horário de verão começou no dia 4 de novembro do ano passado. O Ministério da Educação chegou a pedir mudança para o dia 18 para não prejudicar os estudantes que fizeram a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas o ex-presidente Michel Temer (MDB) não atendeu o pedido e manteve a data.

O horário de verão é adotado para economia de energia. Segundo o governo federal, nos últimos dez anos, a medida possibilitou uma redução média de 4,5% na demanda por energia no horário de maior consumo e uma economia absoluta de 0,5%.

O balanço equivalente à economia poupada para no período do horário de verão de 2018–2019 ainda será divulgado pelo governo federal.

Só Notícias/Cleber Romero