/ / Homem é preso após atropelar e matar motociclista na BR-163 entre Matupá e Peixoto de Azevedo e esconder corpo

O acidente foi registrado por volta das 22h:00min desta sexta-feira (04-01), na rodovia BR 163 próximo ao antigo Posto Fiscal entre Matupa e Peixoto de Azevedo.

A Polícia Militar foi acionada por populares que passavam no local, bem como o serviço de pronto atendimento do Hospital Municipal de Matupá, mas assim que a viatura da PM e a ambulância chegaram ao local, encontraram apenas uma motocicleta.

A Honda Fan 125 de cor preta, placa QBH 9157 - Peixoto de Azevedo, estava com vários estragos, inclusive os destroços na rodovia apontava para um grave acidente.

O veículo envolvido não parou no local, e a vítima não deu entrada em nenhuma unidade hospitalar de Matupa e nem de Peixoto. Diante dos fatos o Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte, e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados.

Uma busca foi realizada nas proximidades, nas margens da rodovia, e também nas margens do Rio Peixoto, porém sem êxito. Logo em seguida um homem procurou o 22° Batalhão da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo alegando que teria sido vítima de um roubo, segundo a versão dele, o mesmo estaria se deslocando de Matupá para Peixoto de Azevedo momento em que teria sido abordado por dois homens de moto, os quais teriam levado o seu veículo, um Uno de cor branca, placa ARK 6409 - Guarantã do Norte.

No entanto devido o seu nervosismo e algumas contradições apresentadas, a Polícia Militar rapidamente percebeu que ele seria o condutor do veículo envolvido no acidente. E após um interrogatório dos policiais o homem acabou por confessar que teria atropelado a vítima. Ambos seguiam no mesmo sentido, Matupá/ Peixoto. Com o impacto do acidente o motociclista acabou parando sob o capô do veículo.

Ao perceber a situação o condutor do veículo andou cerca 1.800 metros com a vítima em seu carro, o mesmo passou a ponte, e em seguida adentrou na paralela da rodovia, onde deixou o corpo da vítima, e seguiu mais cerca de 250 metros, onde escondeu o carro em uma estrada que da acesso ao setor de chácaras.

A vítima foi identificada como João Dirceu Dornel (47 anos), e seria morador de Matupá. O condutor do veículo Uno, juntamente com sua namorada foram presos.

Por TV Ouro Minas