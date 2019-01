/ / Homem é internado após quebrar pênis durante sexo em motel de Mato Grosso

Um homem de 35 anos fraturou o pênis durante uma relação sexual, num motel da cidade de Sinop (500 km de Cuiabá). A companheira do rapaz acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros, por volta 6h de domingo (27), para socorrer a vítima que estava com hemorragia.

Por telefone, um atendente orientou a mulher sobre os procedimentos iniciais a serem adotados até a chegada da viatura.

Ainda segundo os bombeiros, foi orientado enrolar o órgão da vítima em uma toalha para estancar o sangramento.

Ao chegar no motel, os bombeiros constataram que o pênis estava torto e que havia uma ruptura na base lateral. No entanto, a hemorragia já estava estancada.

A equipe orientou para que o rapaz mantivesse a compressa e ele foi levado para o Hospital Regional do município, onde permaneceu internado sendo medicado para conter as dores. Não foi divulgado mais informações sobre o estado de saúde da vítima, ou se ela já recebeu alta médica.

O Corpo de Bombeiros de Sinop informou que já atendeu outros casos em motéis.

Numa das ocorrências um homem sofreu um infarto após ingestão de medicamento para impotência. Também houve situação em que um homem se prendeu em um algema e perdeu a chave.

Conforme os Bombeiros, situações inusitadas são atendidas com a mesma seriedade, “já que representam o alívio de cidadãos que se encontram em situações delicadas”.

Por MAYARA MICHELS