/ / Guarantã do Norte não terá carnaval e recursos deverão custear óculos gratuitos para crianças

O prefeito Érico Stevan confirmou, ao Só Notícias, que Guarantã do Norte (252 quilômetros de Sinop) também não terá carnaval popular. Os recursos alocados na Secretaria Municipal de Cultura deverão custear a compra de óculos de grau para crianças carentes que estudam em escolas da rede pública.

“Já está praticamente definido. A gente pretende pegar o dinheiro e usar para comprar óculos e custear exames (oftalmológicos). É um projeto social chamado ‘Visão do Futuro’. A gente ainda não tem números, por isso não consigo dizer qual o valor empregado e a quantidade de óculos. Agora que estamos abrindo o orçamento”, disse Érico.

No ano passado, Guarantã também não teve carnaval popular. A administração divulgou que o dinheiro foi usado para custear 160 cirurgias de catarata e 50 de pterígio.

Conforme Só Notícias já informou, assim como em 2018, Colíder (157 quilômetros de Sinop) pode ser uma das poucas cidades da região Norte a ter carnaval popular no próximo mês. O prefeito Noboru Tomiyoshi explicou que ainda não há uma decisão, porém, o assunto já está sendo discutido.

“Já começamos a discutir, ver as possibilidades de como poderia ser viabilizado. A gente tem evitado gastar recursos públicos em eventos assim. Então, temos feito parcerias. Se der certo, algum patrocínio, aí vamos fazer. Eu tenho interesse, desde que consiga estas parcerias”, afirmou.

Já em Sinop, a prefeitura não deverá realizar carnaval popular pelo quinto ano consecutivo. De acordo com o diretor de Cultura, Daniel Coutinho, a decisão ainda não é definitiva, porém, a possibilidade de realizar o evento é considerada pequena.

“A princípio, não está (no calendário de eventos do município). Mas vai ser feita esta análise orçamentária, por parte do departamento de Cultura. Não existe este desejo por parte da prefeita Rosana Martinelli”, explicou, ao Só Notícias.