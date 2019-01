/ / Flamengo vence time alemão e fica com título da Copa Flórida

Flamengo conquistou seu primeiro título em 2019. Em partida disputada na noite deste sábado, no Orlando Stadium, na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, o Rubro-negro da Gávea derrotou o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 e ficou com a Copa Flórida. O único gol da partida foi marcado por Jean Lucas no primeiro tempo. Ao contrário do que aconteceu no primeiro jogo do torneio, o técnico Abel Braga começou a partida com a equipe reserva, mas acabou beneficiado com a expulsão do zagueiro argentino Abraham, que agrediu o volante Piris da Mota, após cobrança de escanteio. Os titulares entraram no intervalo e apesar da superioridade numérica, não conseguiram ampliar a vantagem.

Por ter derrotado o Ajax nos pênaltis, após empate no tempo normal, o Flamengo acabou levando vantagem no desempate sobre a equipe holandesa. O Eintracht Frankfurt ficou na terceira posição e a lanterna acabou nas mãos do São Paulo que perdeu os dois jogos que disputou.

O jogo

Mesmo com uma formação inteiramente modificada em relação ao time titular que iniciou a partida diante do Ajax, o Flamengo começou o jogo mostrando agressividade. Logo aos quatro minutos, Jean Lucas invadiu a área, mas Abraham evitou a conclusão e salvou a equipe alemã. O Eintracht só apareceu no ataque aos nove minutos em chute de Kistic que César defendeu sem dificuldades.

Aos 12 minutos, o primeiro momento de emoção. Rebic recebe na entrada da área e, mesmo diante da marcação de Rhodolfo, mandou uma bomba que quase tirou tinta do travessão defendido por César.

O Flamengo tentava manter a posse de bola, trocando passes sem arriscar jogadas em profundidade.Ao contrário do que acontece habitualmente, Henrique Dourado atuava pelos lados, deixando para Vitor Gabriel a tarefa de ficar enfiado entre os zagueiros.

Aos 25 minutos, o zagueiro Abraham atingiu Piris da Mota com o braço, após cobrança de escanteio, e recebeu imediatamente o cartão vermelho, deixando sua equipe inferiorizada dentro de campo.

Com um jogador a mais, o time dirigido por Abel Braga partiu para o ataque e criou boa chance quando Trauco, pela esquerda, lançou para Vitor Gabriel que pegou de primeira e errou o alvo. Logo depois, Henrique Dourado recebeu bom passe na área, mas vacilou e acabou desarmado.

O jogo ficou truncado com muitas jogadas duras e desentendimentos entre jogadores diante da passividade do árbitro.

Aos 39 minutos, o Flamengo marcou o primeiro gol. Rodinei investiu pela direita e cruzou para Jean Lucas que chutou enviezado, mas conseguiu enganar o goleiro Trapp que não esboçou qualquer reação.

Como aconteceu na primeira partida, o técnico Abel Braga fez diversas mudanças no intervalo, o mesmo acontecendo com o técnico do Eintracht. Aos sete minutos, Vitinho fez boa jogada e cruzou para a conclusão de Diego, mas o meia acabou bloqueado pela zaga alemã.

Com a equipe titular, o Flamengo se aproveitava da superioridade numérica para trocar passes e buscar espaços na defesa adversária.Aos 19 minutos, após investida de Vitinho, a bola sobrou para Willian Arão que desperdiçou a chance de ampliar ao bater fraco e para fora.

O time dirigido por Abel Braga dominava completamente e criou outra boa chance aos 31 minutos, quando Renê cruzou, Diego desviou, de cabeça, e Vitinho chutou forte, mas a bola saiu.

O domínio da equipe da Gávea era completo e em dois lances sucessivos, aos 40 e 41 minutos, Renê e Éverton Ribeiro desperdiçaram chances para ampliar a vantagem. Aos 44, foi a vez de Diego assustar o goleiro Zimmermman para alegria da torcida rubro-negra que fez grande festa no estádio para comemorar o primeiro título da temporada.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 EINTRACHT FRANKFURT-ALE

Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA)

Data: 12 de janeiro de 2019, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Madcid Coric (EUA)

Cartões amarelos: Jean Lucas, Trauco, Rodrigo Caio(Fla); Falette, Russ(EF)

Cartão vermelho: Abraham(EF)

GOL:

FLAMENGO: Jean Lucas aos 39 minutos do primeiro tempo

FLAMENGO: César, Rodinei (Pará), Rodrigo Caio, Rhodolfo e Trauco (Renê); Piris da Mota (Cuellar), Ronaldo (Willian Arão), Jean Lucas (Diego) e Thiago Santos (Vitinho); Vitor Gabriel (Éverton Ribeiro) e Henrique Dourado (Uribe)

Técnico: Abel Braga

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp (Zimmermman), Hasebe (Salcedo), Abraham e Falette (N` Dicka); Rode (Gelson Fernandes), Stendera (Willens), Danny da Costa (Fabian) e De Guzmán (Tawatha); Kostic (Hrgota) (Gonçalo Paciência), Rebic (Russ) e Jovic (Haller)

Técnico: Adi Hütter

Por Gazeta Press