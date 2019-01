/ / Emissão de RG é parcialmente normalizada em MT

Parte de um lote de cédulas de identidade encomendadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já foi entregue e começou a ser utilizada na impressão dos RGs. Devido à urgência pela falta de material, a Casa da Moeda do Brasil antecipou a produção de 10 mil cédulas, de um total de 100 mil solicitadas pela Politec. A remessa foi entregue nesta quarta-feira (02.01).

O restante das cédulas deverá ser entregue até o fim do mês de janeiro. A Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica estabeleceu uma ordem de prioridade das solicitações mais antigas para as mais recentes. O serviço será restabelecido gradativamente mediante o envio das remessas de cédulas produzidas.

Cerca de 17 mil documentos estão na fila de impressão desde o final no mês de outubro, quando as cédulas começaram a se esgotar. Até esta sexta-feira (04.01), 8 mil documentos já foram emitidos com o material recebido.

Antes de serem impressas, amostras de cédulas foram periciadas, e foi constatada a presença de todos os elementos de segurança necessários. Informações sobre o andamento das solicitações podem ser obtidas na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), através do número 0800 647 8987.

Segurança

Desde 2017, a cédula de identidade conta com diversos elementos de segurança com o intuito de dificultar a falsificação. Dentre eles, a inserção do QrCode no verso, para consulta de autenticidade por meio de leitura biométrica. A cédula também conta com fundo invisível sensível à luz ultravioleta, película autoaderente, dentre outros itens de segurança.

A cédula conta, ainda, com campos para as inclusões opcionais do tipo sanguíneo, do número do PIS e o CPF.

Atendimento

Em 2018 aumentou em 25% o número de solicitações de carteiras de identidade em Mato Grosso, em relação ao ano anterior. O aumento da demanda ocasionou a falta de papel moeda utilizado na impressão do documento, levando à suspensão temporária da emissão do documento no final do ano. Foram mais de 215 mil documentos expedidos até novembro.

A crescente demanda por documentos de identidade é resultado da modernização no processamento, e abertura de novos postos de identificação dentro dos Ganha Tempos de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop.