/ / Em Guarantã do Norte bandidos armados rendem funcionários, levam dinheiro e fazem disparo na fuga

Dois homens armados com revólveres (calibres não informados) invadiram e assaltaram uma conveniência na avenida Dante Martins de Oliveira, no bairro Jardim Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT, na última sexta-feira (11/01/19), por volta das 23h.

A proprietária informou que, os criminosos obrigaram ela e a funcionária abrirem o caixa e entregarem o dinheiro (valor não divulgado) e uma garrafa de bebida. Depois, fugiram a pé e chegaram a efetuar um disparo na rua ao lado do estabelecimento para evitar que fossem seguidos.

A ação dos criminosos foi registrada pelas câmaras de segurança da conveniência. As imagens devem auxiliar na identificação dos envolvidos. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.

Só Notícias/Cleber Romero