/ / Detran dá início à reciclagem e leilão de veículos apreendidos em Mato Grosso

Assessoria

|

Detran/MT

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) publicará, nesta quarta-feira (30.01), o edital para a realização de leilão e dará início à reciclagem de veículos apreendidos pela autarquia.

O presidente do Detran, Gustavo Vasconcellos, atenderá a a imprensa às 8h30, no pátio de apreensão do Detran, para explicar os detalhes do leilão e da reciclagem.

Serão leiloados 444 veículos aptos a circular, com expectativa de receita de aproximadamente R$ 1,5 milhão. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Para a reciclagem, serão destinados 11 mil veículos em todo o Estado ao longo de 2019. A reciclagem consiste na descontaminação e prensagem de carros e motocicletas removidos para o pátio do Detran e que não foram retirados pelos proprietários no prazo de 60 dias.

Serviço

Assunto: Lançamento do edital de leilão e início da reciclagem de veículos apreendidos pelo Detran

Data/Horário: 30/01 (quarta-feira), às 8h30

Local: Pátio de apreensão de veículos, na sede do Detran (Avenida Dr. Helio Ribeiro, 1000, Centro Político Administrativo, Cuiabá)