/ / Departamento de Esporte de Guarantã do Norte lança campeonato de futebol sete

As fichas de inscrições, já estão disponíveis no Departamento de Esportes em anexo ao ginásio Bezerrão. As equipes que entregarem a ficha de inscrição, e efetuar o pagamento, até o dia 31 de janeiro, estarão pagando R$ 300,00 (trezentos reais), já as equipes que deixarem de entregar as fichas e efetuar o pagamento, no dia do congresso técnico, que acontecerá no dia 11 de fevereiro, estará pagando R$ 400,00 (quatrocentos reais).