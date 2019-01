/ / Cuiabá empata e garante classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Cuiabá Esporte Clube empatou em 1 a 1, contra o Horizonte, do Ceará, e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Dourado se manteve na liderança do grupo 9, com 5 pontos. Já os cearenses ficaram em último, com 2 pontos.

O Dourado saiu na frente, com Keslley, logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O Horizonte buscou o empate e obteve êxito aos 26 da etapa complementar. Ainda assim, o resultado não serviu para a equipe cearense que se despede da competição.

O outro clube classificado na chave é o Botafogo, do Rio de Janeiro, que, esta noite, venceu a Francana, por 2 a 1. Ao despacharem os donos da casa, os cariocas conseguiram o segundo lugar do grupo, com 4 pontos, mesmo número obtido pela Francana, que, no entanto, deu adeus à competição pelos critérios de desempate.

O Cuiabá vai enfrentar, na próxima fase, o América-MG, que terminou em segundo no grupo 10. Já o Botafogo encara o primeiro colocado, o Atlântico.