/ / Cuiabá contrata artilheiro da série C

O Cuiabá começou o ano com contratações visando a temporada de 2019, ano em que a equipe joga pela primeira vez na história a Série B do Campeonato Brasileiro. Dentre os contratados está o artilheiro da Série C, Caio Dantas. O atacante jogou ano passado pelo Botafogo-SP, fez 11 gols e ajudou a equipe paulista a também conseguir o acesso para a Série B.

Em Ribeirão Preto, a conversa era de que Caio tinha propostas do exterior e de clubes da Série A, mas a estrutura do Cuiabá incentivou o centroavante a vir para o Dourado.

A torcida comemorou o retorno do zagueiro Douglas Mendes, que já foi titular e capitão da equipe em anos anteriores. Ele atuou em 2019 pelo Paysandu e São Bento.

O volante Djavan, que jogou a Série B no ano passado pelo Boa Esporte, é outro atleta que foi contratado. Ele atuou com o técnico Itamar Schulle em 2017, no Botafogo-PB.

Outro que jogou a Série B e neste ano é reforço do Cuiabá é o meia Toty. No ano passado ele esteve no Brasil de Pelotas, e fez 21 jogos.

O zagueiro Danrlei, que jogou no ano passado pelo ABC também foi anunciado. Revelado pelo Juventude, ele tem passagens pelo Atlético-PR e Mogi Mirim.