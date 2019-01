/ / Corinthians perde para o Guarani pelo paulistão

Ainda não foi dessa vez que Fábio Carille conquistou sua primeira vitória à frente do Corinthians desde o seu retorno do futebol árabe. Depois dos empates com Santos (amistoso) e São Caetano (1ª rodada do Estadual), na noite dessa quarta-feira, o Timão foi surpreendido pelo Guarani de Osmar Loss, justamente o escolhido para suceder Carille à época de sua saída e que não evitou uma derrota dos campineiros na estreia de 2019, frente ao Bragantino.

Gustagol, único destaque positivo do Corinthians nessa segunda rodada do Campeonato Paulista, marcou mais um gol de cabeça. Mas, Diego Cardoso e Rondinelly, em cinco minutos, decretaram a virada do Bugre no Brinco de Ouro da Princesa.

O Corinthians começou a jogo como todo visitante sonha. Com menos de dez minutos, Gustagol aproveitou cobrança de escanteio de Sornoza e mandou para as redes, de cabeça. No lance anterior, o centroavante já havia levado muito perigo pelo alto, mas Ferreira retardou a comemoração do corintiano ao tirar a bola em cima da linha.

A partir daí, o time do Guarani teve de conviver, mesmo que logo cedo, com a pressão das arquibancadas. A cada passe errado ou jogada equivocada, a impaciência entre os bugrinos era evidente.

O placar e o controle aparente acomodaram o time de Fábio Carille. A partida caiu de ritmo e ficou lenta, com um exagero nos passes errados de ambas as partes.

Os minutos finais da primeira etapa, porém, reservaram emoções que poucos no estádio esperavam. Muito menos os corintianos.

Primeira, o velho problema da bola aérea defensiva voltou a atormentar a defesa alvinegra. Dessa vez, Diego Cardoso foi quem aproveitou a desatenção do Corinthians para mandar para as redes de Cássio. Apenas cinco minutos depois, os campineiros tiveram liberdade na entrada da área rival e Rondinelly não titubeou, mandou um chute forte no ângulo, sem chance para o goleiro do Timão.

Assim, atônico, o Corinthians levou a virada e foi para o vestiário em desvantagem.

Durante a segunda etapa, Carille voltou a apostar em Pedrinho no lugar de André Luis, Gustavo Silva na vaga de Richard e Vital na posição de Sornoza. Jadson passou a ser mais participativo, mas Sornoza e Avelar pareciam jogar contra.

O jogo ganhou ares de drama, com o Timão buscando o empate a qualquer custo e o Guarani apostando nos contra-ataques. Nesse cenário, Pedrinho chegou a acertar a trave e Cássio também precisou trabalhar com defesas importantes.

Apesar de tudo, não houve mais alteração no placar, e a torcida local pôde fazer a festa.

Próximos desafios

Agora, Fábio Carille deve alterar significativamente a escalação corintiana para o próximo confronto, diante da Ponte Preta, às 19h do sábado, na Arena. No mesmo dia, às 16h30, o Guarani recebe o Oeste, de novo no Brinco de Ouro da Princesa.