/ / Convidados para a Copa América, Catar e Japão farão a final da Copa da Ásia 2019

É a primeira vez na história que a seleção do Catar estará na decisão da Copa da Ásia. O Japão é o maior campeão do torneio com quatro títulos

A edição de 2019 da Copa América, que será realizada no Brasil entre junho e julho, receberá duas seleções convidadas: o Catar e o Japão. Consideradas fracas na competição sul-americana, ambas as seleções farão a final da Copa da Ásia no próximo dia 01 de fevereiro.

Pela primeira vez em sua história, a seleção do Catar disputará a final do torneio asiático. Nesta terça-feira (29), o time do técnico Félix Sanchez Bas venceu o clássico contra a seleção dos Emirados Árabes Unidos por 4 a 0 e se credenciou para a final.

Sensação da Copa, o time do espanhol Bas está invicto na competição. Disputando a fase de grupos com Líbano, Coreia do Norte e Arábia Saudita, a seleção passou em primeiro e pegou o Iraque nas oitavas de final.

Com uma vitória por 1 a 0, o Catar enfrentou a Coréia do Sul, atual campeã dos Jogos Asiáticos, nas quartas de final e venceu pelo placar mínimo. Ao chegar à semifinal, a campanha da seleção quatariana já era inédita.

O duelo contra os Emirados Árabes Unidos foi significativo para os atletas, pois os países vizinhos romperam relações em 2017 e desde então enfrentam uma crise diplomática. A partida teve que ser de ‘torcida única’, já que os cidadãos catares não foram autorizados a entrar nos Emirados Árabes, onde a Copa da Ásia está sendo disputada.

Competindo desde 1960, a seleção quatariana está inserida na Confederação Asiática de Futebol e nunca disputou uma partida de Copa do Mundo, mas estará na próxima edição de 2022 quando será a seleção anfitriã do evento.

Na final da Copa da Ásia na próxima sexta-feira, o Catar enfrentará a seleção do Japão, que já disputou quatro vezes a decisão do torneio e venceu todas elas (1992, 2000, 2004 e 2011). Maior campeã da competição, a seleção japonesa venceu o Irã por 3 a 0 na semifinal realizada nesta segunda-feira (28).

Já na Copa América, o Catar estreia contra o Paraguai e o Japão contra o Chile. A competição começa dia 14 de junho e vai até o dia 07 de julho.