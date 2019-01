/ / Com gol e assistência, Richard quer manter a boa fase pela Ferroviária em duelo decisivo contra o São Paulo pela Copinha

Dois jogos, duas vitórias, nove gols marcados e nenhum sofrido. A largada da Ferroviária na Copa São Paulo de Juniores é espetacular. A equipe de Araraquara já garantiu classificação para a segunda fase e nesta quarta-feira, às 19h, decidirá a liderança do grupo 7 contra o São Paulo. Por ter melhor campanha, a Ferroviária joga pelo empate para terminar em primeiro lugar da chave.



Quem está brilhando com a camisa da Ferroviária neste início de Copinha é o atacante Richard. Titular nos dois compromissos, ele já marcou um gol e deu uma assistência. O camisa 11 da equipe de Araraquara enaltece a largada positiva da equipe. “Tivemos uma ótima preparação para a Copa São Paulo e temos um time muito forte. Sabíamos que poderíamos larga bem na competição. Estávamos confiantes. Isso foi fundamental para vencermos os rivais. Mas, tem muita competição pela frente e queremos fazer história” declarou Richard, que mesmo tendo apenas 17 anos já disputou jogos pelo time profissional da Ferroviária.



Em relação ao duelo contra o São Paulo, Richard está ciente das dificuldades, mas atuando em casa e tendo a vantagem do empate, ele acredita que o time de Araraquara pode surpreender o tricolor paulista e terminar na primeira posição do grupo 7. “Enfrentaremos um gigante. Estudamos bem a equipe do São Paulo e sabemos da força deles. Mas, já provamos que temos qualidade, inclusive estamos na liderança, jogaremos diante da nossa torcida e podemos sim conquistar um grande resultado diante deles. Respeitamos muito, mas não temos medo deles. Vamos buscar fazer um grande jogo para encerrar bem a primeira fase”, concluiu.



Vale lembrar que Richard disputa a Copa São Paulo de Juniores pela segunda vez. No ano passado, ele atuou em quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.













Fotos: Divulgação/Ferroviária Divulgação/Ferroviária

