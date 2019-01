/ / CEOV Operário marca de pênalti e vence o Dom Bosco no mato-grossense

O Clube Esportivo Operário Várzea-grandense acaba de vencer o Dom Bosco, por a 1 a o, na Arena Pantanal, pela terceira rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. O CEOV foi a 7 pontos dividindo a liderança com o Cuiabá que, esta noite, empatou com o Sinop, no Gigantão, em 1 a 1 . O Dom Bosco está com 3 pontos.