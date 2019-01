/ / CBF altera data de estreia do Sinop na Copa do Brasil

O Galo do Norte vai enfrentar o Santa Cruz dia 14 de fevereiro e não mais dia 6, como havia marcado a CBF, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será no estádio Gigante do Norte, às 21:30 horário de MT, jogo único com vantagem do empate ao time Pernambucano.



A mudança, autorizada pelo diretor de Competições da Confederação Brasileira de Futebol, Manoel Flores, visa ajustes no calendário de outras competições e para atender a grade de programação de emissoras que detém os direitos de transmissão dos jogos. Além de Sinop e Santa Cruz, os duelos entre Boa Vista/RJ x Figueirense e Imperatriz-MA x Náutico foram alterados. A direção do Sinop ainda não definiu a data que inicia a venda de ingressos. Serão três lotes com valores diferentes com carga total de 8.800 ingressos, capacidade do Estádio, conforme laudo do Corpo de Bombeiros. A CBF também anunciou nesta quinta-feira (17), um aumento na premiação da Copa do Brasil para 2019.

Os valores, para quem iniciar a competição desde a primeira fase e conseguir chegar até o título, baterá na casa dos R$ 70 milhões. Por Julio Tabile/Assessoria