/ / Câmara de Guarantã do Norte abre concurso com salário de até R$ 3,4 mil

A câmara de vereadores de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop) divulgou no Diário Oficial dos Municípios o edital do concurso público para candidatos com níveis de escolaridade médio e superior. Estão sendo ofertadas três vagas imediatas, além cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 3,4 mil para trabalhar de 20 a 40 horas semanais.

Os cargos são para agente legislativo de administração, assessor de imprensa e cerimonial, ouvidor legislativo e procurador jurídico. Os interessados em uma das vagas podem se inscrever a partir do dia 7 até o dia 21 deste mês, via internet, no site da empresa responsável pelo certame. As taxa são de R$ 60 a R$ 100.

Consta no edital que a prova objetiva será aplicada no dia 17 do próximo mês. O local e horário ainda serão divulgados em edital complementar.

O concurso será válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.