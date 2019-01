/ / Bandidos invadem residência, rendem família, roubam caminhonete e mais de 40 gramas de ouro em Matupá

Dois homens armados invadiram uma residência na rua 3 do bairro ZH 3, em Matupá (200 quilômetros de Sinop), renderam o proprietário e os três filhos dele, ontem à noite. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos acusados entrou pelo quarto e abordou uma menina, que foi levada até a sala onde estava as outras três vítimas. Os bandidos ameaçaram e fizeram o homem entregar cerca de 44,9 gramas de ouro, uma corrente de ouro, três celulares e fugiram com Mitsubishi L-200 preta da família. Ninguém ficou ferido. Dois homens armados invadiram uma residência na rua 3 do bairro ZH 3, em Matupá (200 quilômetros de Sinop), renderam o proprietário e os três filhos dele, ontem à noite. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos acusados entrou pelo quarto e abordou uma menina, que foi levada até a sala onde estava as outras três vítimas. Os bandidos ameaçaram e fizeram o homem entregar cerca de 44,9 gramas de ouro, uma corrente de ouro, três celulares e fugiram com Mitsubishi L-200 preta da família. Ninguém ficou ferido.

Consta ainda no documento, que os policiais foram acionados logo após o assalto. Uma das vítimas conseguiu acionar o localizador de um dos celulares roubados e iniciaram as buscas. O sinal indicou uma estrada nas proximidades da MT-322. Com isso, os policiais foram até o local e encontram os outros aparelhos e a camionete. Já os demais objetos roubados não foram recuperados.

Os militares realizam buscas pelo local, mas até o momento, ninguém foi preso. As características dos suspeitos foram repassadas pelas vítimas e a Polícia Civil dará continuidade nas investigações.

Só Notícias/Cleber Romero