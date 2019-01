/ / Anderson Lopes marca e comemora título em sua estreia pelo Consadole Sapporo

Goleada, título e gol. Assim foi a primeira partida oficial de Anderson Lopes pelo seu novo clube, o Consadole Sapporo. O início não poderia ser melhor, logo na estreia, vitória na Tailândia por 5 a 1 sobre o Bangkok University. O confronto, disputado no domingo (27) em jogo único, valia o título da J-League Asia Challenge.





O atacante brasileiro, com passagens por Avaí e Athletico Paranaense, marcou o primeiros dos cinco gols da equipe. “Bom demais poder começar a temporada assim, com vitória e título. Fico ainda mais feliz por ter ajudado meus companheiros com um gol. Espero que seja só o começo de um ano abençoado. Vou trabalhar bastante para fazer o meu melhor em todos os jogos. Que venham mais gols e vitórias”, destacou o jogador, que atua pela segunda vez no Japão. Em 2016 e 2017, Anderson Lopes vestiu a camisa do Sanfrecce Hiroshima.





A pouco menos de um mês para o início da J1 League, a primeira divisão do Campeonato Japonês, o Consadole Sapporo segue em ritmo intenso na pré-temporada. "Esse período de treino está sendo ótimo. Ainda temos algumas semanas pela frente até o início do campeonato nacional e vamos fazer alguns amistosos importantes para chegarmos bem na estreia da liga. A expectativa é a melhor possível, estou ansioso para começar logo a temporada”, finalizou.









O Consadole Sapporo estreia na liga no dia 23 de fevereiro, fora de casa, contra o Shonan Bellmare.

Foto Anexada: Divulgação/ Consadole Sapporo

Assessor de Imprensa