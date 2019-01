/ / agentes descobrem túnel no Ferrugem e evitam fuga de aproximadamente 100 presos

Os agentes prisionais descobriram, neste sábado à tarde, um túnel com pelo menos cinco metros, na cela 3 do raio azul, no presídio Osvaldo Florentino Leite, o Ferrugem. No local, já havia até lâmpadas instaladas para que os detentos continuassem desenvolvendo plano de fuga. De acordo com uma fonte de Só Notícias, pelo menos 100 reeducandos poderiam ter escapado.

Na cela, os agentes também encontram diversos sacos com terra. O túnel foi descoberto durante o procedimento de tranca dos presos. Ao perceber a movimentação, os agentes iniciaram a revista e localizaram terra no banheiro da cela.

A administração do presídio deve abrir um procedimento para investigar e identificar os presos responsáveis pela abertura do túnel.

reeducandos , no dia 4 do mês passado. Conforme Só Notícias já informou, ontem, mais dois suspeitos, de 19 e 25 anos, foram presos pela Polícia Civil nos bairros Santa Rita e Menino Jesus. Ambos são acusados de envolvimento na tentativa de explosão do muro do presídio para favorecer a fuga de, no dia 4 do mês passado.

Por Só Notícias/Cleber Romero (colaborou: José Carlos Araújo - fotos: divulgação)