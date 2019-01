A Prefeitura municipal de Guarantã do Norte investiu em torno de 60 mil reais em equipamentos odontológicos, que além de cadeiras, foram também adquiridos autoclaves e o Jato-Ultrassom profilático.

O dentista Dr. Thiago M. Pereira fala dos equipamentos adquiridos, salientando que os pacientes são quem realmente sairão ganhando.



“É uma satisfação muito grande estar recebendo equipamentos novos, esses equipamentos que consistem em Cadeiras equipo, refletores, novas pontas de a lta e baixa rotação além do aparelho chamadoJato-Ultrassom profilático, que é utilizado para limpeza dos dentes, isso tudo é um incentivo excelente para o trabalho do profissional, os pacientes vão sair ganhado muito com isso, nos profissionais da odontologia estamos muito satisfeito com os equipamentos recebidos, irá proporcionar aos pacientes outros tipos de atendimentos além do que já tínhamos no PSF.”



Jorgina Pereira da Silva, coordenadora municipal de Saúde Bucal ressaltou que ainda tem mais equipamentos para chegar, que irá beneficiar o psf 13 de Maio, salientando o prometido pelo Prefeito Erico Stevan, “não está faltando material de consumo e os equipamentos estão sendo trocados conforme a necessidade, assim melhorando o atendimento ao nosso público”.



Tatiane Aranda, Secretária de Saúde de Guarantã do Norte fala sobre os psfque receberam os aparelhos salientando os trabalhos que estão sendo realizados nas unidades de saúde.

“As unidades de saúde que receberam as cadeiras odontológicas foram a unidade de saúde Santa Maria, Cidade Nova, São Cristóvão e Centro, e uma outra cadeira odontológica que será instalada no PSF 13 de Maio.



O paciente que antes era encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas para realizar a limpeza de tártaros, passa a ser atendido na própria unidade de Saúde, as nove unidades de saúde estão recebendo o equipamento chamado Jato-Ultrassom profilático, isso tudo vem de encontro com o que o prefeito Érico prometeu durante sua campanha, que iria equipar todas as áreas, assim adquirimos equipamentos para o hospital e todas as unidades de saúde para a odontologia e para o laboratório municipal, isso tudo é importante porque os profissionais trabalham com um maior esforço, porque agora eles têm qualidade para realizar os trabalhos deles, tendo material, não faltando material de consumo odontológico, proporcionalizando para a população um melhor atendimento finalizou Tatiane Aranda.

Da Assessoria