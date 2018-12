/ / Voluntários retiram mais 40 toneladas de lixo do rio Teles Pires em Alta Floresta e mais dois municípios

Cerca de 60 voluntários participaram do 8° mutirão de limpeza do rio Teles Pires e retiraram mais 40 toneladas de lixo em um percurso de 170 quilômetros entre os municípios de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta. O trabalho de recolhimento começou em novembro, os lixos foram depositados em nove pontos estratégicos e a coleta final ocorreu no último domingo. Foram mais de 5 cargas de caminhões basculantes. Todo material foi levado para o aterro sanitário de Alta Floresta.

De acordo com o jornalista e um dos organizadores do mutirão, Arão Leite, as equipes foram lideradas por ribeirinhos. “Assim que termina a temporada de pesca eles percorrem para retirar os lixos que ficam às margens, leito e nas ilhas do rio. Foram retirados fogões, churrasqueiras, parabólicas, galões, sacolas plásticas e ferragens. Se deixar a água carrega tudo e compromete os animais. O lixo foi ensacado, levado pelas embarcações e colocado em pontos estratégicos”, disse.

Ainda de acordo com Leite, nos últimos anos houve uma redução na coleta dos lixos. ‘Em outras edições foram retirados até nove caminhões com lixo. Infelizmente ainda existe muitas pessoas sem consciência que deixam seus lixos jogados às margens do rio. Vão para se divertir e causam esses danos ambientais”.

Em agosto, a ação entre amigos ‘Casa Limpa’ retirou mais de 3 toneladas de latas, tambores, fogões, plásticos, entre outros, das margens e das águas dos rios Teles Pires e Verde, em Sinop.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Arão Leite)