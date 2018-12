/ / Três jogadores do Sinop serão cortados da viagem à São Paulo

Por Julio Tabile/Assessoria





O grupo do Galo do Norte que viaja dia 30 de dezembro para São Paulo, onde estreia na 50ª Copa SP de Futebol Junior, dia 2 de janeiro contra o Ituano em Itu, terá a redução de três jogadores. São 23 atletas treinando desde o dia 2 de outubro e o elenco que estará seguindo para a Capital Paulista terá somente 20 jogadores, mais a comissão técnica.





“Infelizmente a lista é essa. O grupo sabia que três ficariam de fora. Todos tiveram sua chance. Estamos avaliando o desempenho técnico tático, questão de lesão, comprometimento com o time. Nesta semana estaremos comunicando quem ficará de fora da lista”, explicou o treinador Willian Araújo.





No sábado (15) à tarde, o Sinop realizou o terceiro amistoso oficial desta temporada no CT da Fátima, vencendo o time amador da cidade, o Split por 4 a 1, gols de Mosquito (2), Ramires e Zé Henrique. Cleberson descontou.

Nesta semana, os meninos do Galo deverão enfrentar o profissional do Sinop, num treino coletivo no estádio.

Sinop FC está no grupo 17, com sede em Itu, juntamente com Ituano-SP, Corinthians e Ricanato-TO.





Jogos:

Dia 2/01 ituano x Sinop

Dia 5/02 Sinop x Corinthians

Dia 8/02 Sinop x Ricanato-TO

Patrocinadores: Sicredi, Quality Agro e Tubarão Sports

Patrocinadores: Sicredi, Quality Agro e Tubarão Sports