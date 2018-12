/ / Sinop divulga lista oficial e viaja domingo para disputa da Copa SP

As vésperas do embarque para São Paulo, que acontece domingo às 14h de ônibus, a Comissão Técnica do Sinop divulgou a lista dos 20 atletas que vão disputar a Copa São Paulo de 2019.

São eles: goleiros Lucão e Martin, zagueiros Willian, Banga e Otaviano, laterais Bolacha, Ajala, Pedrinho e Kevin, volantes, Luan e Jefferson, meio-campo Lucas Lemes, Cristian, Daniel e Giraldi, atacantes Mosquito, Pedrinho, Heitor, João Lucas e Ramires.

A delegação terá 25 integrantes, além dos 20 jogadores, viajam o treinador William Araújo, o auxiliar Paulo Costa, o preparador físico Ailson de Souza, o fisioterapeuta Marcos João Oliveira da Luz Junior e o assessor de imprensa Julio Tabile.

“Infelizmente tivemos que cortar três atletas, mas quem ficou dará conta do recado. Jogo se ganha com grupo e temos um grande elenco, compromissado em representar bem a camisa do Galo. Vamos confiantes em fazer uma grande Copinha”, disse o treinador Willian.

A chegada em Itu, sede do grupo 17, está prevista para terça-feira (01) pela manhã.

Não haverá treino antes da estreia, dia 2 de janeiro, às 18h15 horário local, diante do Ituano no estádio Novelli Junior.

A outra partida da chave será entre Corinthians e o Ricanato-TO.

Esta é a segunda participação do Sinop na Copinha. A outra foi em 2012, quando caiu na chave contra o Athletico-PR, Marília e Linense. Teve duas derrotas e um empate.

Por Julio Tabile/Assessoria