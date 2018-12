/ / Seis são detidos acusados espancar serralheiro até a morte em Terra Nova do Norte

A Polícia Militar confirmou, que quatro adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos e dois homens, de 21 e 30 anos, presos chegando em Peixoto de Azevedo, ontem, acusados de envolvimento na morte do serralheiro Daniel de Oliveira Barros, 20 anos, em Terra Nova do Norte (160 quilômetros de Sinop), ontem de madrugada.

De acordo com a assessoria PM, uma denúncia informou que o grupo estaria fugindo em um VW Fox prata, na BR 163, em frente a um posto de combustíveis, quando foi abordado pelos policiais. Em revista pessoal, foi localizada uma balança com um dos menores. Ele teria assumido o homicídio, juntamente com outro adolescente.

Ele contou que estava com uma espingarda e após a ocorrência, teria escondido a arma em um matagal próximo a um supermercado em Terra Nova do Norte, mas os policiais não a encontraram.

Barros foi brutalmente espancado e morreu, em um bar. A polícia foi informada que quatro homens estariam envolvidos no homicídio, um deles armado com espingarda, que desferiu golpes na cabeça de Daniel. Consta no boletim de ocorrência que ele levou chutes, pedradas e os criminosos também o espancaram com tacos de sinuca.

Está sendo investigada a versão que a briga teria começado em frente a um escritório, Daniel correu para o bar, onde acabou sendo morto. Também será apurado relato que ele teria se envolvido, na véspera de natal, em “outras brigas”. Uma delas teria sido porque seu capacete foi furtado.

O serralheiro residia em Terra Nova do Norte e não foi divulgado o local do sepultamento.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

