/ / PRF reforça fiscalização no feriado de prolongado de Ano Novo em MT

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (28) a Operação Ano Novo 2018, que prosseguirá até as 23h59 da próxima terça-feira (1º), dando continuidade ao reforço do policiamento nas rodovias federais.

Assim como na Operação Natal 2018, todas as rodovias terão incremento nas atividades de fiscalização e prevenção.

No entanto, nos trechos e horários com maior incidência de acidentes e fluxo de veículos terão prioridade nas atividades, com a finalidade de reduzir a violência no trânsito e o número de acidentes.

O aumento da presença da PRF nas rodovias federais continua a ter como prioridade a fiscalização e educação para o trânsito, voltadas para as condutas de risco dos motoristas e passageiros, especialmente excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, uso do cinto de segurança, transporte seguro de crianças, uso do capacete e uso do telefone celular.

Operação Ano Novo 2017

Durante o feriado prolongado de Ano Novo de 2017, a PRF registrou 29 acidentes, que resultaram em dois óbitos.

Em 2018, a PRF utilizará drones para auxiliar o monitoramento nas vias.

Restrição de tráfego

Em determinados dias e horários veículos pesados não poderão circular. Em Mato Grosso, a restrição acontecerá nas seguintes datas e horários:

28/12/2018 (sexta-feira), das 16h às 22h

29/12/2018 (sábado), das 6h às 12h

1º/1/2019 (terça-feira), das 16h às 22h

