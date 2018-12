/ / Preso novamente em Sinop ex-motorista escolar acusado de abusar de crianças em Novo Mundo

“Ele já havia sido preso temporariamente no presídio Osvaldo Florentino Leite, o “Ferrugem”, em Sinop. Cumpriu os 30 dias e, assim que saiu, representei novamente pela sua prisão. Ele foi levado para delegacia e voltou para penitenciária. Porém, a prisão agora é preventiva”, explicou Neves.

O acusado era motorista do transporte escolar de Novo Mundo. A primeira prisão ocorreu no dia 25 de setembro deste ano. Nesta ele responde por abusos de um menino, de 11 anos, em um bananal nas proximidades da residência dele. O crime teria sido descoberto após a mãe da criança pegar o celular e ver as mensagens enviadas.