/ / Presidente do Santos fala sobre Valdivia: “Se Sampaoli pedir, faremos um esforço”

O presidente do Santos , José Carlos Peres, falou sobre Jorge Valdivia em entrevista ao jornal chileno “La Cuarta” nesta quarta-feira.

Peres não confirmou o pedido de Jorge Sampaoli pelo meia, mas afirmou que se esforçará se o técnico quiser o ex-palmeirense. O contrato do jogador do Colo Colo-CHI se encerrará em dezembro de 2019.

“Sabemos que Valdivia está vigente como jogador, tem jogado muito bem no Colo Colo e pudemos ver na Libertadores. Creio que há outros clubes que o acompanham. Vocês sabem que trouxemos Sampaoli, é um técnico de grande trajetória e que neste momento está vendo nosso elenco para saber com quais jogadores ficará. Ele estará aqui (no Brasil) em janeiro, mas enquanto isso estamos vendo opções de reforços. Valdivia é muito amigo do Sampaoli e isso também é importante. Se Sampaoli pedir, faremos um esforço para trazer. Condições ele tem de sobra, mas deixo claro que ainda não conversamos com o jogador sobre a possibilidade de chegar ao Santos”, disse Peres.

Valdivia se destacou com Sampaoli na seleção do Chile. O Santos o procurou em 2017, sem sucesso. O meio-campista tem 35 anos.

