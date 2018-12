/ / Prefeitura de Peixoto de Azevedo abre seletivo com mais de 30 vagas e salários de até R$ 2 mil

O edital autorizando a abertura do processo seletivo da prefeitura de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop) foi publicado no Diário Oficial dos Municípios. De acordo com o documento, são 36 vagas para atender as necessidades da secretaria de Educação. Os aprovados e contratados vão trabalhar de 24 a 30h semanais com salários que variam de R$ 954 a R$ 2 mil.

Os cargos disponíveis são para professores de matemática, ciências, educação física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, técnico administrativo educacional, técnico em administração escolar, técnico em desenvolvimento infantil, motorista, zeladora, merendeira e vigilante.

As inscrições começam no dia 4 e terminam no dia 11 do próximo mês, na sede da secretaria de Educação, na avenida Lions Internacional, centro, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Não será cobrada taxa.

Não consta no edital quando ocorrerá aplicação das provas objetivas e as avaliações de títulos dos candidatos.