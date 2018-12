/ / Prefeitura de Guarantã do Norte Lança Programa Cidade Empreendedora em parceria com SEBRAE

Alexandre Cavalcanti gerente da Agencia do SEBRAE de Alta Floresta destacou a incessante busca do prefeito Érico nas parcerias com o SEBRAE. Alexandre destacou a pujança do comercio local,

as construções em andamento, o movimento da cidade, a alta produtividade do município e a rota de escoamento para os portos do Pará. “O dinheiro está passando por aqui e precisamos aproveitar essa oportunidade. Depois de grandes parcerias entre SEBRAE e prefeitura