/ / Jovem de 18 anos é morto a pauladas e enxadadas no Bairro Aeroporto

Por volta das 1h30min da madrugada desta quinta-feira (20/12/18), a polícia militar foi acionada onde um comunicante informava que na Rua das Videiras, Bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT havia ocorrido um homicídio.

A polícia militar se deslocou até o local do fato juntamente com a equipe do Copo de Bombeiros onde constataram a veracidade dos fatos, tratava-se de Luiz Henrique Baptista de 18 anos.

Segundo uma testemunha, dois indivíduos não identificados chegaram em uma motocicleta, adentraram a residência e agrediram a vítima com várias pauladas e a enxadadas, posteriormente evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

A Funerária e Pax Memorial informou que o sepultamento de Luiz Henrique Baptista está previsto para as 8 horas da manhã desta sexta-feira.

Por/ O Território