/ / Peixotense Almir Júnior é premiado com Troféu Faergs nos melhores do atletismo 2018

Foi realizado na noite da última terça-feira (04-12), pela Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul (Faergs) o Troféu Faergs de Atletismo.

O evento aconteceu no Teatro do Colégio Mauá, em Santa Cruz do Sul, onde foram homenageados os destaques do ano de 2018 no atletismo.

Entre os vários atletas que receberam homenagens está o peixotense Almir Júnior.

Almir e o seu treinador foram premiados na categoria ouro como melhor atleta da temporada 2018 e também receberam o prêmio da Confederação Brasileira de Atletimo pela medalha de prata no mundial Indoor, ocorrido em Março na Inglaterra.

Em suas redes sociais Almir JR falou da homenagem recebida e agradeceu todo o apoio e suporte; "Agradeço a toda minha equipe, meu clube e meus patrocinadores por todo suporte para chegar até aqui e também minha família e amigos por estarem sempre do meu lado, 2019 está aí e estamos trabalhando muito para essa temporada;" declarou o atleta.

Almir saiu de Peixoto de Azevedo ainda adolescente, para ingressar no time de SOGIPA no Rio Grande do Sul, sendo uma das promessas no Salto em Altura, posteriormente o peixotense mudou para o Salto Triplo e hoje está entre os melhores do mundo.

Por Olhar Cidade com Claudia Godinho