/ / Pedro Taques vai a Brasília pressionar governo Temer

Nesta segunda-feira (10), o governador Pedro Taques (PSDB) viaja para Brasília com o objetivo de pressionar o presidente Michel Temer (MDB) e o Congresso Nacional a votar um projeto de lei que estabeleça o pagamento do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX) ainda neste ano. A intenção do tucano é, com o recurso, concluir o pagamento das folhas salariais ainda em aberto no Paiaguás.









De acordo com o governo Taques, o atraso no repasse dos R$ 400 milhões do FEX, além de repasses constitucionais feitos pelo governo federal, prejudicou o pagamento de 100% dos salários. O Tesouro Estadual aponta o recurso como fundamental para que o Estado pague a folha de dezembro, que será depositada aos servidores em janeiro, já durante o governo do eleito Mauro Mendes (DEM).





Na terça-feira (11), o presidente Michel Temer também receberá o senador Wellington Fagundes (PR) para tratar do mesmo assunto. Taques e o presidente reeleito da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga (PSD), também participarão do encontro.





O FEX é uma compensação financeira paga pelo governo federal aos Estados e municípios exportadores depois que a Lei Kandir isentou a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos produtos in natura ou semi-elaborados destinados ao mercado externo. O repasse, no entanto, não é obrigatório.





Dos atuais R$ 1,9 bilhão repassados a todos os estados beneficiados com o FEX, Mato Grosso tem direito, neste ano, a R$ 400 milhões, sendo R$ 300 milhões para o governo do Estado e R$ 100 milhões divididos entre os 141 municípios.

Por Pablo Rodrigo